F1 | Ocon, idee chiare sul futuro: “Annuncerò presto delle novità”

F1 Ocon – In attesa di volare a Montreal per il prossimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Esteban Ocon si è lasciato andare ad un paio di valutazioni alla stampa transalpina, precisando come ben presto si avranno delle importanti novità sul suo futuro in Formula 1.

Il francese è infatti pronto a sposare un nuovo progetto già a partire dal 2025, annata che “fungerà” da ponte in vista della rivoluzione tecnica e aerodinamica prevista per il 2026. Due le opzioni “forti” sul tavolo dell’attuale portacolori della Alpine: Sauber/Audi (in attesa di capire che tipo di scelte porterà avanti Carlos Sainz) e Haas, anche se quest’ultima appare favorita grazie al buon rapporto tra lo stesso pilota francese e Ayao Komatsu, TP della compagine statunitense.

Ocon, idee chiare dopo l’addio ad Alpine

“Presto annuncerò delle novità sul futuro. Nel frattempo, però, voglio portare a termine il mio percorso con la Alpine. L’inizio non è stato semplice, ma voglio avere un proseguo di annata positivo e di successo. Mi impegnerò per questo”.