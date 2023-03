F1 | Red Bull, Verstappen vince senza problemi in Bahrain: “Ho gestito per gran parte della gara”

Max Verstappen è ripartito da dove aveva lasciato, ossia dal gradino più alto del podio. Il due volte campione del mondo ha vinto per la prima volta in carriera il Gran Premio del Bahrain, partendo dalla pole position e di fatto creando il vuoto dietro di sé dopo una manciata di giri. Di fatto non è stato quasi mai inquadrato, gestendo la corsa, gli pneumatici e tutta la sua RB19 fino alla bandiera a scacchi. Il divario tra Red Bull e il resto della griglia è finora devastante, parliamo al momento di due categorie ben distinte, anche per stessa ammissione di Leclerc, oggi ritirato per problemi di affidabilità.

“E’ stato un primo stint molto buono – ha ammesso Max. Qui ho creato il vantaggio e da lì ho solo gestito le gomme, perché non puoi mai sapere cosa accadrà nelle fasi finali della gara. Ci siamo garantiti le gomme giuste nelle condizioni ideali, e sono contento di aver vinto qui per la prima volta. Non mi sono lamentato di niente in particolare, qualcosa che si può perfezionare durante la gara e facili da risolvere. Jeddah sarà diversa ma credo che abbiamo un buon pacchetto anche per quel weekend. Certo può cambiare tutto, ma possiamo lottare con questa vettura a disposizione, ringrazio il team per il lavoro fatto nel corso dell’inverno, ci hanno dato una gran monoposto in configurazione da gara”.