Red Bull | Horner: “La scia di Hulkenberg a Max? Questione di amicizia”

Imola – Il weekend della Red Bull è iniziato in salita: Max Verstappen e Sergio Perez sono sempre rimasti lontani dalle prime posizioni fino alla qualifica, dove abbiamo rivisto il Verstappen di sempre. Un episodio in particolare, però, sta facendo discutere: l’olandese, lo conosciamo, non è solito fare favori, anzi. E invece nel Q2 la sua Red Bull ha dato scia alla Haas di Nico Hulkenberg – il tedesco è stato uno dei protagonisti della sessione. Un gesto “galante”, ma non privo di secondi fini: nel Q3, infatti, nel momento cruciale, il tedesco restituisce il favore in rettilineo, permettendo a Max di recuperare quel tanto necessario a strappare la pole position alle McLaren. Un episodio che Horner, team principal del team austriaco, definisce “intelligente”, ma anche una questione d’amicizia.

“La scia è una questione di amicizia, credo: Max l’ha data a lui e si aspettava di essere ripagato sul rettilineo, e Nico lo ha fatto. Questo ha regalato a Max mezzo decimo, un fattore non determinante – precisa Horner – ma questo dimostra come max sia un pilota intelligente e usi ogni arma a sua disposizione. Stasera, però, farà solo un paio d’ore di gara al simulatore: gli piace correre, gli piace guardare le altra competizioni. E’ una macchina da corsa, e lo ha dimostrato anche in pista”.