Ferrari | Vasseur: “Non possiamo essere soddisfatti, ma distacco minimo con McLaren”

La Ferrari partirà dalla seconda fila nel Gran Premio dell’Emilia Romagna. Leclerc e Sainz scatteranno alle spalle del pole-man Verstappen e di Lando Norris, approfittando della penalità di tre posizioni inflitta a Piastri per impeding nei confronti di Magnussen in qualifica. La SF-24 non è riuscita a rimanere completamente al passo delle altre monoposto, quantomeno nelle fasi cruciali della Q3, mentre nel resto del weekend è sembrata essere in grado di poter fare meglio, ma il primo settore è stato ancora una volta determinante in senso negativo per i due piloti.

Ferrari, le parole di Vasseur dopo le qualifiche

“Sapevamo che sarebbe stata una qualifica molto serrata, nella quale un decimo poteva fare la differenza e valere diverse posizioni sulla griglia. Ed è stato proprio così. Purtroppo oggi siamo stati nelle posizioni finali del gruppo “del decimo”. Si è trattata di una qualifica strana: nelle prove libere e oggi pomeriggio fino all’inizio del Q3 il nostro passo è sempre stato buono, ma al momento decisivo non abbiamo progredito abbastanza. Non possiamo essere soddisfatti per il nostro risultato: avrei preferito partire più avanti ma non dimentichiamo che il nostro ritardo sulle McLaren è stato davvero ridotto”.

“Domani però è il giorno che conta davvero e dobbiamo puntare a fare il massimo dei punti possibile. Un anno fa spesso andavano forte il sabato e meno la domenica; in queste prime gare 2024 la tendenza è stata all’opposto. Il nostro passo sembra buono e speriamo di offrire ai nostri tifosi una gara interessante. Ci supportano senza sosta e si meritano un buon risultato da parte nostra”.