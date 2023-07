F1 | Red Bull, Sergio Perez: “L’incidente? Errore mio”

Ancora un erroraccio da parte di Sergio Perez, che si assume piena responsabilità di quanto accaduto all’inizio delle FP1. Il messicano, al suo terzo passaggio in pista, perde il retrotreno della vettura in curva 5, andando dritto nelle barriere e distruggendo la sua RB19. Grande lavoro dei meccanici che rimettono Checo in pista per le FP2, ma resta questa ulteriore macchia sul curriculum del messicano, non proprio immacolato, sopratutto nelle ultime gare: dopo la ripresa in Gran Bretagna ancora un errore che potrebbe compromettere il weekend, proprio ora che quel sedile comincia a vacillare sempre di più, con l’ombra di Daniel Ricciardo pronto a riprendersi quel sedile che già era suo.

“L’incidente nelle FP1 è stato un mio errore. In ogni caso, la squadra ha fatto un enorme lavoro nel rimettere la vettura a posto, così da poter scendere in pista senza problemi nelle FP2: con il nuovo format per le gomme previsto per il weekend dovremo trovare un bilanciamento che funzioni bene con tutte le mescole e credo che siamo riusciti a raccogliere dei dati – ha spiegato Checo – riguardo gli aggiornamenti, credo sia presto per commentare e capire come andranno a modificare la vettura, ma avremo le idee più chiare domani. Infine, sono fiducioso per la qualifica, abbiamo tutti gli strumenti per assicurarci un ottimo weekend”.