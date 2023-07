F1 | Aston Martin, Alonso: “Dobbiamo tornare a lottare davanti”

Nona posizione per Fernando Alonso, ultimo pilota a non essere doppiato a Budapest. Lo spagnolo, scattato dall’ottava casella, ha lottato nelle fasi iniziali con la Red Bull di Sergio Perez, senza riuscire però a trattenere la forza della RB19. Quella dell’astigiano è stata più che altro una gara solitaria: troppo veloce per i team di metà classifica, troppo lento per quelle squadre che sono invece riuscite a tornare alla ribalta e a mettersi davanti. L’Aston Martin ha un unico obiettivo: tornare dov’era all’inizio della stagione e cercare di riportare la vettura a quella superiorità che l’ha vista arrivare consistentemente sul podio nelle prime gare. Ne ha bisogno la squadra, e ne ha bisogno Alonso, che ancora insegue quella numero 33 che appare più che mai una chimera.

“Credo che la squadra non potesse conquistare più di tre punti oggi. E’ stata una gara solitaria, la nostra, senza minacce, ma non siamo riusciti a recuperare il gap sugli avversari davanti a noi – ammette il due volte campione del mondo – è stata anche una gara calda, e difficile, il tutto mentre cercavamo di gestire le gomme. Ci sono state tante sorprese negli scorsi weekend di gara, ma dobbiamo fare del nostro meglio per tornare a lottare davanti. Analizzeremo tutto e cercheremo di tornare all’attacco a Spa“.