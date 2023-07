F1 | Red Bull, Horner: “Siamo riusciti a far meglio di Senna e Prost”

Dodicesima vittoria consecutiva per la Red Bull, che riporta entrambi i piloti sul podio. Nessun dubbio sulla presenza di Verstappen sul gradino più altro: l’olandese continua a macinare record, è la nona vittoria consecutiva, la dodicesima della stagione. Tentare di scalfire il suo dominio è ormai utopia: voleva provarci Hamilton, colui che ha regnato incontrastato per anni nel Circus, e che ha dovuto arrendersi nello spazio di una curva. Verstappen non lascia scampo, illude i nemici facendoli ritenere tali, perché la verità è che nessuno, al momento, può competere con lui e con questa Red Bull.

“Checo ha corso una grande gara, ha dimostrato a tutti di cosa e capace e prestazioni come questa non possono che trasmettergli fiducia per il prossimo weekend. Max è stato ancora fenomenale. E’ una cosa sola con la vettura, ha totale fiducia nella squadra, siamo testimoni del suo momento migliore. E’ davvero eccezionale. Non so se sia stato Lewis a partire male, o noi a partire troppo bene, ma Max ha fatto il sorpasso alla prima curva, duro, ma corretto – ha continuato Christian Horner riguardo la gara – dopo di che ha controllato il ritmo, compiendo una gara eccezionale. E questo nuovo record, di vittorie consecutive, è un qualcosa che ci rende molto orgogliosi. Non ci sono parole per descriverlo, direi soltanto eccezionale. Sapevamo che sarebbe stato più caldo oggi ed è stato un dato fondamentale nello studiare l’assetto. credo che gli ingegneri abbiano fatto un grandissimo lavoro nel dare a Max questa vettura. Abbiamo pagato pegno ieri, ma oggi è andata fantasticamente. La battaglia tra i due in curva uno è stata fantastica, un po’ come nei go-kart, vecchia scuola. Si capisce che parliamo di due fenomeni, si sono avvicinati tantissimo, lasciando lo spazio sufficiente”

Con questa vittoria la Red Bull, e Max Verstappen, continuano a scrivere la storia. Dodici vittorie consecutive per il team, infranto il record della McLaren di Senna e Prost.

“Ricordo, quando ero bambino, guardavo Ayrton Senna e Alain Prost correre con la McLaren Honda, conquistando ben undici vittoria consecutive. Sapevo che era un grande traguardo – ha continuato il team principal – pensare che siamo riusciti a fare meglio dimostra l’eccezionale talento e dedizione di questa squadra, da coloro in pista qui a Budapest e in fabbrica a Milton Keynes. E’ un momento storico e significa tanto, non lo diamo per scontato”.