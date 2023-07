F1 | Red Bull, Perez torna sul podio: “Bella gara nonostante la pressione”

Torna sul podio Sergio Perez, allontanando nuovamente quelle nuvole nere che sembravano essere ripiombate su di lui nei primi due giorni del weekend. Nelle qualifiche di Budapest il messicano è riuscito a tornare in Q3 per la prima volta dopo cinque esclusioni consecutive, piazzandosi però in nona posizione. L’incidente che lo ha visto protagonista nelle FP1, poi, non ha chiaramente parlato in suo favore. In gara Checo scatta su gomma hard, scelta singolare che lo porta lentamente a recuperare posizioni nei confronti di avversari su mescola media, come Alonso, e su soft, come Sainz. Con lo spagnolo della Ferrari Checo si ritrova a lottare per ben due volte; poi, la lotta con Piastri lo vede sotto investigazione, ma la Direzione Gara valuta il tutto come un normale incidente da corsa. Perez sbaraglia così la concorrenza di Aston Martin, Ferrari, Mercedes, e McLaren. Solo Norris resta lontano, e Checo torna sul podio al terzo posto.

“E’ stata una bella gara, è bello tornare sul podio. Siamo partiti con la hard, una scelta azzardata, specialmente per il primo giro, ma siamo riusciti a farla durate per parecchio, avevo comunque un buon passo prima di passare alle medie. Non è stata una gara pesante solo dal punto di vista fisico, ma anche da quello mentale – ha rivelato il messicano – mi sono dovuto concentrare sulla gestione gomme, ed era talmente caldo che ho perso 3 kg. E’ comunque un buon risultato, ora devo soltanto cercare di essere consistente. Posso essere orgoglioso di quanto fatto, sopratutto dopo aver fatto bene con tanta pressione addosso. Ora andiamo avanti e continuiamo a spingere. Mi sto concentrando su di me, assicurandomi di dare sempre il massimo. E’ bello essere eletto driver of the day, ma sfortunatamente non ci sono punti per quello! Infine, dodici vittorie di fila, è impressionante. Sono molto orgoglioso della squadra: stanno scrivendo la storia ed è bello farne parte”.