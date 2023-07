F1 | Red Bull, Verstappen boccia il nuovo format: “Non credo sia corretto”

Per la prima volta dall’inizio della stagione, la classifica non parla a favore di Max Verstappen. Nelle FP1, dove l’incidente di Perez e la pioggia hanno interrotto l’attività in pista, Verstappen è solo diciannovesimo, senza nessun crono segnato. Nella seconda sessione di libere, invece, l’olandese ci prova, ma la classifica lo vede solo in undicesima posizione. Un risultato più che mai anomalo, sopratutto considerando gli aggiornamenti portati dalla casa austriaca; in più, il nuovo format di qualifica, che prevede un uso limitato delle gomme, l’Alternative Tyre Allocation, che costringe i piloti a dover trovare il giusto set-up pr tutte e tre le mescole a disposizione. Una regola che potrebbe cambiare le carte in tavola per la qualifica, ma che molti piloti continuano a criticare, Verstappen compreso.

“E’ molto difficile interpretare i dati. Innanzitutto dovremo capire se tutto si correla bene con la galleria del vento. Abbiamo usato delle gomme diverse e ci sono delle limitazioni per le qualifiche, per questo abbiamo preferito non sprecarle per prepararci meglio per domani. E’ un po’ un peccato perché ci sono tante persone in circuito e non abbiamo regalato loro un bello spettacolo. Vedremo cosa riusciremo a fare per migliorare la situazione, perché così si risparmiano troppe gomme e non credo che sia corretto. Da parte nostra, credo che la macchina non abbia dato brutte sensazioni, un po’ di sottosterzo, ma quando sono uscito la seconda volta il long run è sembrato piuttosto competitivo. E’ un po’ difficile valutare il passo sul giro secco, vogliamo essere i più veloci in qualifica, ma dovremo girare di più con ogni mescola per avere una migliore comprensione; nel complesso credo che la macchina resti comunque forte. L’uscita di Checo non è stata ideale, ma avremmo comunque perso tempo per via della pioggia. I ragazzi hanno già riparato la vettura, svolgendo un buon lavoro, andiamo avanti”.