F1 | AlphaTauri, Ricciardo sfortunato al via, termina la prima gara in tredicesima posizione

Daniel Ricciardo porta a termine il primo weekend della sua seconda vita in Formula 1. L’australiano conclude il Gran Premio di Budapest con un tredicesimo posto, ma le sensazioni sono positive. Alla partenza, la sua AlphaTauri resta coinvolta in un tamponamento – inizialmente sembra essere lui il colpevole: Zhou colpisce infatti Ricciardo, che non può far altro che tamponare a sua volta una delle Alpine, che finisce con la gemella fuori dai giochi. Daniel prosegue così la sua gara dal fondo, ma alla fine dei conti, questi settanta giri si aggiungono alle sessioni di libere come veri e propri test, perché Ricciardo possa riprendere familiarità e confidenza con la pista.

“L’intero weekend è stato positivo. Non potevo chiedere di meglio che tornare a sentire quelle sensazioni che mi sono mancate negli ultimi dodici mesi e questo mi dà fiducia. Alla prima curva mi hanno tamponato e sono scivolato in fondo al gruppo. Poi siamo rimasti imbottigliati nel traffico, ma una volta che abbiamo trovato pista libera, sono riuscito a prendere il mio ritmo e da quel momento in poi posso dirmi soddisfatto. Il nostro passo non era male, forse avremmo potuto anche andare a punti oggi, non lo so, ma la nostra strategia era buona, siamo stati solo un po’ sfortunati – ha dichiarato Ricciardo – guardando l’altro lato della medaglia, il contatto al via avrebbe potuto anche mettermi fuori gara; quindi, è un bene che abbia potuto fare questi 70 giri per imparare il più possibile. Imparerò dagli errori commessi per migliorare sempre di più e ho in testa delle piccole note che condividerò con la squadra. Nel complesso, però, abbiamo tante cose di cui essere soddisfatti”.

Gara sfortunata anche per Yuki Tsunoda. Il giapponese, diciassettesimo al via, monta la soft per la partenza, recuperando diverse posizioni. Alla fine, però, non riesce a sfruttare al massimo la strategia, e termina la gara in quindicesima posizione.

“Oggi abbiamo scelto di partire con le gomme Soft per guadagnare quante più posizioni possibili nelle prime fasi della gara. La partenza è stata buona e sono riuscito a recuperare terreno, quindi sono soddisfatto della mia prestazione. Avevo un buon passo e ho gestito bene le gomme, soprattutto con la mescola morbida, ma purtroppo non è andata come volevamo, quindi con il team ci rifletteremo – ha raccontato Yuki – è un peccato, perché avevamo il passo. In generale, sono frustrato con me stesso perché non sono riuscito a mettere tutto insieme e a tirare fuori il massimo delle mie prestazioni a ogni giornata. È stata una settimana di apprendimento e quello che ho imparato oggi mi tornerà utile in futuro per massimizzare le nostre prestazioni”.