F1 | Red Bull, Max Verstappen continua a scrivere la storia

Quella prima fila ha lasciato sognare i tifosi per ventiquattro ore, e forse fatto fare a Toto Wolff qualche incubo. La lotta tra Max Verstappen e Lewis Hamilton è durata troppo poco, il tempo di una curva: l’olandese sembrava poter avere la peggio nella lunga corsa fino alla staccata, ma è stato lui, invece, ad essere più aggressivo e a staccare nettamente il resto del gruppo. Quella di Budapest è stata una nuova, gara solitaria, che dopo due passaggi ai box ha conquistato la quarantaquattresima vittoria in Formula 1, la settima consecutiva, un nuovo record che si aggiunge ai precedenti. Al via, due pezzi di storia di questo sport si sono sfidati nuovamente, ma è chiaro come quella di Verstappen sia ancora molto lunga. Trofei rotti – da Norris – a parte.

“Pare che la McLaren abbia tanti soldi da spendere, quindi probabilmente ne hanno anche per ripararmi il trofeo – ha scherzato il due volte campione del mondo – non mi aspettavo di vincere con trentatré secondi di vantaggio, però la macchina era davvero piacevole da guidare, meglio di quanto mi aspettassi. Penso che sia positivo per noi. Mi sono goduto questa gara, questa prestazione di squadra. Essere da solo? Lo adoro. La sensazione di essere in macchina, da solo, è fantastica”.