F1 | Aston Martin, Stroll: “Migliorare la vettura è la nostra priorità”

Lance Stroll conquista solo un punto a Budapest. Il canadese riesce a risalire dalla quattordicesima alla decima posizione, in quella che è più che altro una gara solitaria. Sia Stroll che il compagno di squadra, Fernando Alonso, stanno ora pagando la bontà degli aggiornamenti degli avversari: squadra come Mercedes, McLaren, sono riuscite a ricucire il gap con i nuovi aggiornamenti, cosa invece non propriamente riuscita al team di Silverstone. L’Aston Martin ha molto lavoro da fare per cercare di tornare ai livelli che l’hanno resa protagonista all’inizio della stagione.

“Credo che non avremmo potuto fare meglio della decima posizione. Il giro iniziale è stato buono e sono riuscito a prendere Bottas all’esterno, ma poi non ho più avuto il passo. Credo che, come squadra, abbiamo tanto lavoro da fare per cercare di capire cosa possiamo migliorare. La vettura è veloce, ma c’è ancora del potenziale inespresso e questo deve essere la nostra priorità per il resto della stagione. Porteremo queste lezioni a Spa, la settimana prossima, e come sempre spingeremo al massimo”.