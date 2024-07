F1 | Red Bull, problemi per Verstappen: “Le cose non sono andate molto bene”

Silverstone – Venerdì complicato per Max Verstappen e la sua Red Bull. L’olandese non riesce a piazzare la sua RB20 tra le prime posizioni, anzi, fatica sopratutto sul giro secco. Nella prima sessione di libere riesce a segnare solo il quarto miglior tempo, mentre nelle FP2 scivola in settima posizione. Il campione del mondo sembra faticare sul giro secco e con le soft, mentre le performance restano competitive sul passo gara, dove Verstappen se la gioca con la McLaren di Norris. A casa del britannico potrebbe svolgersi il secondo round della lotta iniziata in Austria, con Lando che parte avvantaggiato: è lui infatti a segnare il miglior tempo in entrambe le sessioni del venerdì. Sicuramente la Red Bull e Verstappen sapranno trovare la chiave per tornare a mettersi davanti anche in qualifica.

“C’è un po’ di lavoro da fare dopo queste prime due sessioni di libere a Silverstone. Le cose non sono andate molto bene nelle FP2, ma la gomma media andava decisamente meglio. Inoltre c’è stato un piccolo scivolamento alla Chapel e ho dovuto abortire il giro – ha spiegato Max – abbiamo provato alcune soluzioni sulla vettura tra le FP1 e le FP2, dovremo analizzare tutto per capire come migliorarci prima delle qualifiche. Naturalmente credo che il meteo cambierà le carte in tavola domani, ci aspettiamo la pioggia e tutti dovremo tenerla in considerazione per le nostre strategie”.