F1 | Aston Martin, Stroll: “Abbiamo gestito bene la gara”

Silverstone – Lance Stroll conquista la settima posizione a Silverstone. Il canadese riesce a recuperare una posizione al via, approfittando degli errori di Nico Hulkenberg, e all’arrivo della pioggia persevera sulle gomme medie, rientrando ai box al momento giusto. Alla fine tiene la posizione sul compagno di squadra, conquistando un bel bottino di punti per l’Aston Martin.

Stroll: “Strategia azzeccata”

“E’ stata una gara complicata, ma l’abbiamo gestita bene, guadagnando un bel po’ di punti per la squadra. La mia partenza è stata buona e sono riuscito a prendere Nico Hulkenberg. Poi è arrivata la pioggia e siamo rientrati per montare le intermedie. E’ sempre difficile capire quanto puoi resistere con le gomme da asciutto, non vuoi entrare subito, ma nemmeno troppo tardi o finirai nelle barriere, ma credo che abbiamo fatto la scelta giusta. E’ bello terminare questa tripletta di gare con un weekend competitivo; è una bella spinta per la squadra e cercheremo di cavalcare l’onda in Ungheria”.