F1 | Aston Martin, reprimenda per Stroll: “Non ho avuto tempo per reagire”

Silverstone – Lance Stroll torna in Q3 e conquista l’ottava posizione. Il canadese si è dimostrato competitivo con la sua Aston Martin: nel Q2 riesce a qualificarsi mettendo fuori Charles Leclerc, mentre nel Q3 ha solo una soft usata a disposizione, con cui segna un tempo tale da mettersi in quarta fila. Il canadese era anche sotto investigazione per essere uscito dalla pit-lane con bandiera rossa – causata da Sergio Perez: Lance ha spiegato com’è andata e per questo la direzione gara ha comminato solo una reprimenda, la seconda della stagione per lui.

Stroll: “Ho visto la bandiera rossa all’ultimo”

“Aver piazzato entrambe le vetture in Q3 è un ottimo risultato, specialmente in queste condizioni. Le modifiche apportate alla vettura dopo l’Austria sono state provvidenziali, ora la vettura è più facile da guidare. Il mio giro veloce è stato un po’ caotico, avrei potuto gestirlo meglio, per cui è frustrante, ma erano tutti così vicini. E’ comunque un buon risultato per il team e cercheremo di consolidarlo domani. Chissà cosa ci riserverà il meteo inglese domani! In Q1 sono uscito dalla pit-lane appena è apparsa la bandiera rossa. L’ho vista all’ultimo, e non ho avuto tempo per reagire. Ho pensato che fosse più scuro guidare lentamente per tutta la pista e tornare indietro piuttosto che frenare bruscamente alla fine della pit-lane!”.