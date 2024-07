F1 | Racing Bulls, Tsunoda conquista un punto: “La pioggia ci ha aiutato”

Silverstone – Yuki Tsunoda conquista un punto nel Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota giapponese, tredicesimo al via, riesce a sfruttare le condizioni della pista per avanzare fino alla zona punti. Nonostante una Racing Bulls non all’apice delle performance, Yuki si tiene fuori dai guai e approfitta degli errori altrui per conquistare la decima posizione.

“È stata una buona gara, ma difficile. Tenendo conto del passo che avevamo nelle prove libere sapevamo che sarebbe stato difficile segnare punti sull’asciutto; quindi, credo che le condizioni di bagnato ci abbiano aiutato a limitare il distacco dalle vetture davanti. Di solito, nelle gare precedenti, non ho apprezzato la pioggia, ma credo che oggi ci abbia aiutato – ha ammesso Tsunoda – è un punto e lo mettiamo nel carniere. Ora andiamo avanti: sono entusiasta di poter mettere in pratica quanto imparato negli ultimi due fine settimana per le prossime gare prima della pausa. L’Ungheria presenta un mix di curve lente e veloci, speriamo di poter sfruttare i nostri punti di forza e lottare per la top ten”.

Ricciardo: “Abbiamo faticato più del dovuto”

Gara più complicata per Daniel Ricciardo, che dalla quindicesima posizione riesce a risalire solo fino alla tredicesima.

“È stata una gara in condizioni miste, emozionante; alla fine abbiamo colto alcune opportunità, ma purtroppo non siamo stati competitivi. È stata una di quelle giornate in cui abbiamo faticato più del dovuto, quindi cercheremo di capire perché. Negli ultimi tre fine settimana, credo che abbiamo perso un po’ nella battaglia per gli aggiornamenti rispetto ad alcuni dei nostri concorrenti nel midfield, quindi abbiamo del lavoro da fare in vista delle prossime gare. È positivo avere una settimana di pausa per tutti noi così da resettare e tornare a Budapest, che è un circuito completamente diverso”.