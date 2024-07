F1 | Alpine, Ocon accusa la squadra: “Abbiamo preso solo decisioni sbagliate”

Silverstone – Si era già visto durante le qualifiche, quel tono accusatorio da ormai separato in casa, e anche dopo la gara Esteban Ocon non si è lasciato sfuggire l’occasione di parlare. Il francese, in qualifica, è riuscito a prendersi solo la diciottesima posizione e le telecamere non si sono lasciate sfuggire la discussione in pit-lane con uno dei meccanici dell’Alpine. In gara rientra in anticipo per montare le intermedie, che tiene però solo per due giri: rimonta le slick, ma dopo cinque giri la pioggia arriva per davvero e il francese ritorna nuovamente ai box. Qualsiasi chance di lotta svanisce in questo frangente di gara: Esteban termina la gara in sedicesima posizione, doppiato dal leader Lewis Hamilton per ben due volte.

Ocon: “Non ci siamo dati alcuna chance di lottare”

“Il risultato della gara rappresenta la ciliegina sulla torta di quello che è stato un weekend difficile per la squadra. Abbiamo preso le decisioni sbagliate in ogni sessione, non ci siamo dati alcuna chance di lottare. Sapevamo che il meteo ci avrebbe sorpreso, ma non abbiamo ottimizzato la strategia con la scelta delle gomme, perdendo di conseguenza posizioni. Un weekend da dimenticare, speriamo di riprenderci per Budapest, una pista che mi piace e che mi riporta alla mente bei ricordi”.

Gasly: “Rischioso correre con la vettura in quelle condizioni”

La gara di Pierre Gasly dura, invece, il tempo di un giro di formazione: il francese, già penalizzato di cinquanta posizione dopo la sostituzione di diverse componenti della power unit, avverte subito dei problemi alla sua monoposto. I sospetti cadono, a ragione, sulla scatola del cambio: Gasly è costretto al ritiro.

“Abbiamo immediatamente capito che qualcosa non andava già quando siamo usciti dal garage. Il sospetto è caduto sulla scatola del cambio. Sapevamo che partire sarebbe stato rischioso, per questo sono tornato ai box al termine del giro di formazione per ritirare la vettura. A causa della penalità dopo il cambio della power unit, avrei comunque avuto un weekend difficile. E’ un peccato non aver corso la gara, per provare almeno a lottare per delle posizioni. Col meteo così instabile, ci sarebbero potute essere delle opportunità per noi, ma forse non era destino. Continueremo ad analizzare i dati per assicurarci che lo stesso problema non si ripresenti. C’è ancora molto da fare e useremo tutto il nostro tempo a disposizione prima di riprovarci in Ungheria“.