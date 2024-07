F1 | Red Bull, Perez fiducioso: “Vettura competitiva, c’è del potenziale”

Silverstone – Giornata positiva per Sergio Perez, che scende in pista solo nelle FP2. La prima sessione ha visto protagonista Isack Hadjar, a cui il messicano ha ceduto il volante della sua RB20. Nonostante la sessione persa, Checo si è subito rivelato competitivo, mostrando performance nettamente migliori rispetto a quelle del compagno di squadra Max Verstappen, in leggera difficoltà a Silverstone. Il messicano si mette alle spalle delle due McLaren in terza posizione e ha quindi una occasione ghiotta per dimostrare alla squadra di aver fatto la scelta giusta col rinnovo del contratto.

“E’ stata una sessione solida, sopratutto considerando che non sono salito in macchina nelle FP1. La vettura sembra competitiva, ma credo che ci manchi qualcosa sul bilanciamento, specialmente sulla bassa velocità, ma sulle alte velocità il feeling era davvero ottimo – ha spiegato Checo – quando perdi una sessione devi recuperare tutto nell’altra, puntare subito alla performance e con alti carichi di benzina, c’è bisogno di interfacciarsi con gli ingegneri, ma Isack ha fatto un gran lavoro per la squadra. Credo che la vettura abbia un buon potenziale per il weekend, le condizioni varieranno e noi dobbiamo essere pronti per qualsiasi decisione”.

Hidjar: “La RB20 è una vettura di un altro livello”

“E’ stato incredibile guidare oggi, mi è sembrata come la prima volta: la RB20 è una vettura di un altro livello, è stato incredibile guidare qui a Silverstone – ha dichiarato Isack – le condizioni erano buone, la pista era completamente asciutta, ma nonostante alcune parti bagnate c’era un ottimo grip. E’ sempre bello poter lavorare con questa squadra”.