Ferrari | Leclerc: “Dobbiamo risolvere i problemi evidenziati oggi”

Quinta posizione per Charles Leclerc al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. A Silverstone, il pilota della Ferrari ha di fatto effettuato dei test comparativi con la SF-24 di Sainz, suo compagno di squadra. Entrambi i Carletti sono scesi in pista con due configurazioni diverse: sulla monoposto del monegasco è stato montato il pacchetto di sviluppo più recente, mentre per il madrileno una macchina in versione pre Barcellona. C’è ancora del lavoro da fare, ma è chiaro come nella Scuderia non ci siano le idee chiare in merito al lavoro svolto con l’ultima fase degli sviluppi.

ANALISI PROVE LIBERE GP GRAN BRETAGNA

“Abbiamo effettuato molte prove oggi e stasera analizzeremo i dati raccolti per effettuare le comparazioni che ci servono e decidere con la squadra i passi successivi – ha detto Leclerc alla fine delle prove libere. Per il momento non siamo completamente soddisfatti e per questo continueremo a lavorare sodo per cercare di risolvere i problemi che abbiamo riscontrato oggi e prepararci per una buona qualifica domani”.