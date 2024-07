F1 | Racing Bulls, Ricciardo: “Non possiamo permetterci il lusso di sbagliare”

Silverstone – La Racing Bulls porta entrambe le vetture in Q2. Nella prima e caotica sessione Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo riescono a passare il taglio rispettivamente con la sesta e decima posizione, approfittando della roulette creata dall’evolversi delle condizioni. In Q2, invece, qualcosa cambia, e i due devono accontentarsi della tredicesima e quindicesima posizione.

Tsunoda: “Ci adatteremo a qualsiasi condizione”

“Sono soddisfatto per come abbiamo affrontato la giornata di oggi; io e la squadra abbiamo lavorato bene insieme e abbiamo costantemente comunicato durante le qualifiche per adattarci alle mutevoli condizioni meteo. Sapevamo che sarebbe stato difficile perché ci è mancato il ritmo per tutte le prove libere, ed è un peccato che non siamo riusciti a invertire la rotta come avremmo voluto, ma i distacchi sono minimi e tutto può succedere. Abbiamo problemi nelle curve veloci, come la scorsa settimana, ma lavoreremo sodo per massimizzare le nostre prestazioni domani. Avevamo un buon passo sul bagnato e ci adatteremo in base alle condizioni meteo, questa è la chiave”.

Ricciardo: “Non sono soddisfatto delle qualifiche di oggi”

“Non sono particolarmente soddisfatto delle qualifiche di oggi; non è stata una buona sessione e questo è un aspetto che dobbiamo risolvere. Entrambi i run in Q2 non sono andati come ci si aspettava e abbiamo faticato a fare il giro, portandomi a fare dei sorpassi all’ultima curva, cosa che odio quando gli altri lo fanno con me. Ho iniziato il mio ultimo giro lanciato con un paio di secondi di ritardo da Zhou e con l’aria sporca non si riesce mai a fare un buon giro. Gli ultimi tre weekend non sono stati facili, ma abbiamo trovato il modo di raddrizzare il tiro. Arrivare a Silverstone con le stesse difficoltà ha aumentato la frustrazione di oggi, perché non possiamo permetterci il lusso di sbagliare. Affronteremo tutto ciò che serve durante il debriefing di stasera e ci concentreremo sulla gara”.