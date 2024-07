F1 | Sauber, Bottas: “Possiamo riscattarci in gara”

Silverstone – La Sauber accede al Q2 grazie a Zhou Guanyu. Il cinese riesce a passare il taglio con l’ottavo miglior tempo, mentre nel Q2 riesce a recuperare solo la quattordicesima posizione. Sorte diversa, invece, per Valtteri Bottas: il finlandese ha rischiato, essendo uno dei primi ad aver montato la slick, ma le circostanze lo hanno visto scivolare fuori dai primi quindici: Valtteri dovrà ricostruire il suo weekend dalla sedicesima posizione.

Bottas: “Restare fuori dal Q1 è deludente”

“Abbiamo fatto le scelte giuste oggi, e restare fuori dal Q1 è deludente. Eravamo in una buona posizione, ero in top 10 fino all’ultimo tentativo, ma a volte è come una roulette. La pioggia ha reso il tutto più complicato, ed è stato una sfida tenere la vettura in pista, l’aderenza cambiava ad ogni giro. Siamo stati tra i primi a montare le slick prima della bandiera rossa, ed eravamo in una buona posizione alla ripartenza; comunque, le condizioni sono migliorate sul finale, gli altri sono riusciti a trovare qualcosa in più di noi. La fortuna non ci ha aiutato, ma sento che potremo far meglio in gara. E’ difficile predire le condizioni per domani, ma siamo pronti a tutto”.

Zhou: “Spero ci siano condizioni simili domani”

“E’ stato bello accedere al Q2 qui a Silverstone, un pista più adatta a noi rispetto a Spielberg. E’ successo di tutto in Q1, le condizioni sono cambiate e siamo passati dalle intermedie alle slick. La pista umida sembra favorirci, i gap erano davvero ridotti e la squadra ha fatto un grande lavoro. Spero ci siano condizioni simili domani, così potremo recuperare posizioni e lottare per i punti. Non vedo l’ora di correre a Silverstone, una pista che offre talmente tante occasioni per sorpassare. La gestione gomme sarà fondamentale, ma ci sono buone possibilità di far bene”.