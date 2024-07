Aston Martin | Alonso ottavo a Silverstone: “Ora sono più competitivo”

Silverstone – Fernando Alonso termina il Gran Premio di Gran Bretagna in zona punti, conquistando l’ottava posizione. Le condizioni non hanno compromesso l’esito della sua gara: decimo al via, Fernando mantiene la posizione e gira per ventisette tornate su mescola media, nonostante le prime avvisaglie di pioggia. Monta le intermedie al momento giusto – o forse un giro in ritardo, secondo Alonso – e per l’ultimo stint torna su mescola gialla. Alla fine, una gara senza problemi per l’asturiano, che si tiene fuori dai guai e taglia il traguardo al seguito del compagno di squadra Lance Stroll.

Alonso: “Weekend incoraggiante”

“Quello di Silverstone è stato un buon risultato, siamo riusciti a portare entrambe le vetture in top 10. Sentivo di essere molto più competitivo questo weekend, sembrava fossimo nella nostra condizione naturale, e questo è incoraggiante rispetto alle ultime gare – ha dichiarato Fernando – è stata una gara complicata, sopratutto riguardo alle scelte strategiche: ad un certo punto era difficile capire se fosse ancora una pista da bagnato o da asciutto. Credo che abbiamo atteso un giro di troppo per montare le intermedie, ma in questi casi ci vuole fortuna. Ora sta a noi continuare a migliorarci ed estrarre più performance dalla vettura per le prossime gare”.