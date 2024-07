Ferrari | Sainz: “Lavoro completato sulla SF-24, ora bisogna prendere una decisione!”

Sembra essere abbastanza soddisfatto Carlos Sainz per il lavoro svolto dalla Ferrari nelle prove libere di Silverstone. Il pilota spagnolo ha chiuso all’ottavo posto, non eccezionale obiettivamente, ma il compito di oggi della Scuderia di Maranello era quello di svolgere dei test comparativi tra le due monoposto: su quella dello spagnolo era installata la configurazione più vecchia, ovvero quella vista fino in Canada, mentre sulla SF-24 di Leclerc la versione più aggiornata, questo per comprendere il più possibile le caratteristiche ancora inespresse dalla vettura una volta montati i nuovi sviluppi. A parte tutto, la Rossa sembra essere la terza forza in pista a pari merito con la Mercedes fino a questo momento

“È stato un venerdì interessante – ha ammesso Sainz. Oggi l’obiettivo era raccogliere dati utili per portare a casa una fotografia completa della nostra monoposto e credo che ci siamo riusciti. Ora dovremo analizzare tutti i dati per essere pronti in vista di domani. Ci sono delle decisioni da prendere stasera ma penso che possiamo ambire ad avere un fine settimana dignitoso a livello di prestazione assoluta”.