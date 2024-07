F1 | Sauber, Bottas: “Ci mancava velocità in tutte le condizioni” 

Silverstone – Gara senza lode né infamia per i due piloti della Sauber. Valtteri Bottas rientra ai box al momento giusto, ma alla fine della gara è quindicesimo, recuperando solo una posizione su quella di partenza. Fa peggio, invece, Zhou Guanyu: il cinese scatta su soft dalla quattordicesima posizione, ma la pioggia tarda ad arrivare e Zhou è costretto ad effettuare una sosta extra. Alla fine è diciottesimo.

Bottas: “Ci mancava velocità in tutte le condizioni”

“Le condizioni erano davvero complicate, specialmente quando siamo rimasti con le slick su pista bagnata; credo comunque che abbiamo fatto le scelte giuste. Siamo stati tra i primi a cambiare le gomme e abbiamo fatto bene: non abbiamo fatto soste inutili e abbiamo sfruttato al meglio le circostante. Le soste sono andate bene, ma sfortunatamente ci mancava velocità in tutte le condizioni, ma abbiamo comunque recuperato posizioni. Sono stato molto felice di vedere vincere Lewis Hamilton oggi, specialmente nella sua gara di casa. So quanto significhi per lui e quanto questa gara sia importante per lui. Ora abbiamo due settimane per lavorare e migliorare: gli aggiornamenti arriveranno presto e speriamo ci permettano di compiere dei passi avanti”.

Zhou: “La mia gara era già compromessa”

“Non è stata la nostra giornata. Siamo partiti con le soft, sperando di poterle sfruttare al meglio prima che arrivasse la pioggia; abbiamo fatto miglioramenti, ma la pioggia è arrivata troppo tardi e le mie gomme erano già andate. Abbiamo montato le medie e, quando è arrivata la pioggia, siamo rientrati per le intermedie. Comunque, la mia gara era già compromessa dopo il primo stint. Tutto sommato, il passo era simile a quello mostrato a Barcellona, ma c’è ancora tanto lavoro da fare per tornare a lottare in zona punti. Sarà un viaggio lungo, ma spero che si trovi una soluzione in fretta. Chiusa questa tripletta ci concentriamo su Budapest, un tracciato dove abbiamo fatto bene in passato”.