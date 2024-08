F1 | Red Bull, Perez ammette: “Non sarà una qualifica semplice”

Monza – Venerdì complicato per Sergio Perez, alle prese con sostituzioni e problemi meccanici. Nella prima sessione di libere il messicano conquista la nona posizione, ma non mancano le prime preoccupazioni sulla vettura e il team decide di sostituire il cambio della vettura numero undici. I lavori proseguono anche dopo la bandiera verde nelle FP2 e Checo perde quindi diversi minuti nella sessione, che si sommano a quelli persi a causa della bandiera rossa. La classifica parla chiaro: Perez è quindicesimo e la RB20 sembra non essere all’altezza delle aspettative sul giro veloce, mentre la simulazione gara sembra essere promettente. Il team austriaco dovrà lavorare sodo per livellare le prestazioni e per permettere a Perez di conquistare una buona posizione in qualifica.

Sostituzione del cambio per Sergio Perez

“Sfortunatamente abbiamo dovuto sostituire il cambio sulla mia vettura tra la prima e la seconda sessione di libere, per precauzione, e i meccanici hanno lavorato velocemente per mettermi subito in pista nelle FP2. E’ difficile sostenere un lavoro del genere in così poco tempo, tanto che abbiamo perso qualche minuto nel pomeriggio. Abbiamo quindi dovuto rivedere il programma di lavoro e in più ci sono stati dei problemi meccanici, perché è stato fatto tutto in fretta, per cui ci sono cose da rivedere e risolvere. Il long run sembra essere più promettente, mentre credo che il sabato non sarà così semplice come speravamo. Speriamo di poter fare dei grandi passo avanti domani, specialmente sul giro veloce, per poter preparare il terreno per la gara”.