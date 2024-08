F1 | Aston Martin, performance costanti per Alonso nel venerdì di Monza

Monza – Venerdì all’insegna della costanza per Fernando Alonso, qui dove lo spagnolo ha conquistato la vittoria nel 2010 con la Ferrari. A Monza la sua Aston Martin resta tra le prime dieci in entrambe le sessioni, conquistando il decimo tempo nelle FP1, mentre nella seconda sessione lo spagnolo riesce a mettersi in nona posizione. C’è ancora del lavoro da fare nei box del team di Silverstone, ma l’obiettivo resta quello di restare tra i primi dieci per conquistare dei punti con entrambe le vetture.

Alonso: “Dobbiamo cercare di massimizzare il potenziale della vettura per le qualifiche”.

“Ogni circuito ha le proprie caratteristiche e correre qui a Monza è sempre speciale. La pista è molto più lineare, senza dossi rispetto allo scorso anno, e tutto grazie al nuovo asfalto. Nelle due sessioni abbiamo raccolto molti dati, che ora analizzeremo e rivedremo curva dopo curva, per cercare di massimizzare il potenziale della vettura per le qualifiche”.