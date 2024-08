Ferrari | GP Monza, Leclerc ottimista: “Macchina piacevole, gli aggiornamenti funzionano”

Nel complesso, la giornata si è rivelata positiva per la Ferrari a Monza. Oltre al terzo posto ottenuto da Carlos Sainz al termine delle sessioni di prove libere, va segnalato anche il quinto posto di Charles Leclerc, un risultato che conferma la competitività del team sul tracciato brianzolo. Il monegasco si è detto soddisfatto del lavoro svolto dalla squadra, esprimendo un giudizio positivo sui nuovi sviluppi introdotti sulla SF-24 per questo weekend. Gli aggiornamenti sembrano aver portato dei miglioramenti, sia in termini di prestazioni sul giro secco che nel passo gara.

I distacchi con i principali avversari sono molto ridotti, il che fa ben sperare in vista delle qualifiche e della gara di domenica. Tuttavia, nonostante i segnali incoraggianti, Leclerc è consapevole di come ci siano ancora degli aspetti su cui lavorare. In particolare, il bilanciamento della monoposto richiede ulteriori affinamenti per massimizzare le prestazioni e garantire che entrambi i piloti possano sfruttare appieno il potenziale della vettura.

“Nel complesso è stata una giornata abbastanza positiva – ha ammesso Charles. Le nostre prestazioni sono buone, guidare la macchina è stato piacevole e gli aggiornamenti che abbiamo apportato alla vettura funzionano come previsto. Quello su cui ci dobbiamo concentrare è il bilanciamento della vettura, perché c’è ancora un certo margine di miglioramento da questo punto di vista. La gara di domenica sarà complicata per tutti, soprattutto a causa del nuovo asfalto, e la gestione delle gomme sarà fondamentale. Siamo più vicini ai nostri avversari che non a Zandvoort, ma restano ancora molto forti e domani mi aspetto molta concorrenza”.