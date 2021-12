F1 | Red Bull, Max Verstappen: “Continuavo a ripetermi ‘Dai tutto fino alla fine'”

Tutto sembrava perduto, ma il leone ha vinto. Max Verstappen è Campione del Mondo di Formula 1 2021. Dopo una stagione combattuta fino all’ultimo giro, tutto sembrava pendere a favore di Lewis Hamilton, che alla partenza si prende la leadership del Gran Premio. L’olandese tenta l’attacco, con Lewis che va fuori pista, e così ricede la posizione. E’ questo il primo episodio controverso di questo lungo Gran Premio, con la direzione gara che sceglie di non intervenire; è sempre Max il primo a rientrare ai box per sostituire le sue soft, con Hamilton che segue a ruota. Grande ruolo lo ha Sergio Perez, incredibile nel difendere la posizione: fa perdere ben quattro secondi alla Mercedes, dando la possibilità a Max di avvicinarsi. La gara continua così, con Hamilton in testa e la Red Bull alle calcagna, finché Max non è costretto a rientrare ai box durante la Virtual Safety Car, mentre Lewis resta in pista. Solo venti giri a disposizione per recuperare diciotto secondi, ma ormai sembra tutto perduto. Mancano cinque giri alla bandiera a scacchi e alla proclamazione di Hamilton quando Latifi ha un contatto con Mick Schumacher e va a muro. La Safety Car è in pista e Max Verstappen tenta l’azzardo, rientra ai box per montare le rosse, mentre Hamilton resta fuori con le sue hard montate quaranta giri prima. Le gru rimuovono la vettura, la direzione gara si rende ancora una volta protagonista attendendo il penultimo giro per far sdoppiare i doppiati. C’è solo un giro a disposizione: la Safety rientra, Hamilton rallenta, Max attacca e si prende la posizione, la vittoria e il primo titolo mondiale della sua carriera. Lo Yas Marina Circuit esplode, nelle tribune Orange è un marasma. Max Verstappen è campione del mondo. Max Verstappen ha interrotto il dominio e detronizzato il Re Nero.

Grande lavoro della Honda, che torna a vincere un campionato del mondo: il motore montato ben otto gare fa sulla Red Bull numero 33 dimostra quanto il motorista nipponico sia migliorato sin dal suo ingrasso in Formula 1 nel 2015.

Nonostante tutte le critiche rivolte più che altro alla direzione gara, questo resta un mondiale memorabile. Da quella posizione ceduta in Bahrain – che, con un esito diverso, Verstappen avrebbe potuto rimpiangere – fino alle proteste odierne riguardo alla gestione degli ultimi istanti di gara, senza dimenticare quanto accaduto a Jeddah: questo mondiale si è combattuto fino all’ultimo secondo, le sorprese non sono mancate, e a meno di sorprese postume, Verstappen ha vinto. E’ finita così. Grande l’abbraccio tra i due contendenti alla fine, con Lewis che si congratula e i rispettivi papà che si salutano nel retro podio: scena di un mondiale vissuto al limite in pista da due grandi piloti e uomini.

“Essere Campione del Mondo è incredibile e non avrei potuto chiedere una gara più pazza di questa per l’ultimo appuntamento dell’anno. E’ stata una gara incredibile, siamo passati dal non avere alcuna possibilità di vittoria fino all’ultimo giro, dove tutto è cambiato e dovevamo provarci. Continuavo a dirmi ‘darò tutto ciò che ho fino alla fine’ ed è ciò che abbiamo fatto – ha rivelato il campione del mondo – ovviamente, con la ripartenza dopo la Safety Car avevamo gomme più fresche, ma devi comunque fare la tua mossa, per fortuna ha funzionato. Voglio dire un enorme grazie a Checo, grazie alla sua performance di oggi ho vinto il mondiale, ha guidato col cuore per questa squadra. Quanto accaduto oggi ci dimostra cosa il vero lavoro di squadra sia, credo che sia un fantastico compagno di squadra. La Mercedes ha vinto mondiale costruttori, e noi quello piloti e ciò dimostra come per tutto l’anno ci siamo sfidati al limite in ogni weekend. Lewis è un fantastico pilota, su questo non ci sono dubbi. Ovviamente, abbiamo avuto i nostri momenti durante la stagione, ma penso che dopo tutto ciò che è accaduto durante la stagione, è stata una fantastica lotta ed entrambi i team hanno dato tutto“.

