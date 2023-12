Mercedes, Wolff non pensava di esultare per il secondo posto nel Costruttori

Nonostante la stagione deludente, con zero vittorie in casella e una monoposto mai davvero convincente, la Mercedes è riuscita a rintuzzare la rincorsa della Ferrari, e difendere di conseguenza il secondo posto in classifica Costruttori.

Lo stesso team principal, pur consapevole dell’annata insufficiente della propria scuderia, ha però ammesso che chiudere davanti alla Ferrari abbia comunque rappresentato un piccolo momento di gioia e che non si aspettava di esultare ad Abu Dhabi per aver conseguito questo risultato. La Mercedes, quando l’inerzia propendeva tutta per il Cavallino, è riuscita a salvare la piazza d’onore dietro la Red Bull approfittando anche delle difficoltà della Rossa di Sainz, finita fuori dalla zona punti nell’ultimo GP.

“Se me l’avessero chiesto ad inizio anno avrei risposto che non cambia molto tra secondo e terzo posto nel Costruttori – le parole di Toto Wolff a racingnews365.com -. Sicuramente c’è un vantaggio economico anche per il nostro personale con il secondo posto. Magari aver finito secondi non è rilevante dal punto di vista sportivo, ma è una buona cosa per i nostri dipendenti. Per questo essere riusciti a difendere la posizione nel Costruttori è stato fantastico. Non pensavo di arrivare ad esultare, però tutta la squadra ha sentito la sfida e c’è stata una bella botta di morale ed entusiasmo per avercela fatta”.