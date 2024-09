F1 | Ci sono conferme sulla gara rookie ad Abu Dhabi

La Formula 1 potrebbe introdurre una novità obiettivamente interessante. Dopo la gara di Abu Dhabi, ultima del mondiale 2024, ci si sta muovendo per organizzare una sorta di mini weekend per i giovani piloti facenti parte delle Academy dei team, così da metterli nelle condizioni di provare tutti i meccanismi di un fine settimana di gara. Nello specifico, il martedì dopo la conclusione del campionato, durante i test dedicati appunto ai rookie, si simulerà un weekend con prove libere, qualifiche e mini gara, con i vari Antonelli, Bearman, Doohan, Hadjar, Drugovich e compagnia a sfidarsi sulle monoposto che hanno corso il mondiale 2024. Un’idea decisamente interessante e svelata per la prima volta a Monza, qualche settimana fa, e che ha trovato il pieno appoggio da parte dei team, i quali avrebbero la possibilità di provare i loro pilotini in condizioni simili a quelle di un fine settimana ufficiale. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma il tutto dovrebbe essere organizzato nel dettaglio nelle prossime settimane.

