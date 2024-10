Formula 1 | F1 Commission, nel 2024 non si disputerà la gara rookie ad Abu Dhabi

Tra le idee che avrebbero potuto animare il finale di stagione 2024 della Formula 1 c‘era quella di disputare una “gara rookie” ad Abu Dhabi, sul tracciato della Yas Marina Circuit, in concomitanza con l’oramai consueta presenza dei test per giovani piloti nei giorni successivi al GP.

Ma proprio nella giornata di ieri, mercoledì 02 ottobre, durante la F1 Commission, presieduta dal direttore delle monoposto della FIA Nikolas Tombazis e dal presidente e amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali, si è deciso di non disputare l’evento quest’anno ma di sviluppare l’idea di questo potenziale appuntamento al 2025.

“È stata discussa la possibilità di una “gara per esordienti” da aggiungere al programma di test post-stagionali del 2024 ad Abu Dhabi. Sebbene il concetto abbia ricevuto un ampio sostegno, è stato stabilito che, a causa di vincoli temporali e organizzativi, l’evento non si sarebbe svolto nel 2024, e le discussioni continueranno per formulare un potenziale concetto e un piano per il 2025”, il testo della nota pubblicata nelle scorse ore.