F1 | Red Bull, Horner: “Magnussen doveva lasciare più spazio”

Monaco – Gara deludente per Christian Horner. I giochi sembravano ormai già chiusi al termine della qualifica, che ha visto Max Verstappen in sesta posizione e Sergio Perez fermo in Q1. Ogni speranza è stata spazzata via col primo giro: Checo è coinvolto in un pericoloso incidente con le due Haas, la sua vettura è distrutta, ma lui ne esce illeso. Con la bandiera rossa cambiano le strategie: smarcata la mescola, tutti puntano a terminare la gara senza fermarsi. Max, però, ha gomma media e 76 giri sono troppi: l’olandese ci prova, ma non può fare altro che accodarsi e seguire il posteriore della Mercedes di Russell fino alla bandiera a scacchi.

Horner: “Per fortuna Checo ne è uscito illeso”

“Direi che è stato un weekend difficile e Monaco dipende sempre dalla qualifica, abbiamo incontrato tanti ostacoli. Tante congratulazioni a Charles per la sua vittoria a casa, ma noi non siamo mai riusciti ad andare bene qui e dobbiamo capire che problemi ci sono stati con i cordoli. Siamo molto delusi dall’incidente al primo giro, credo che Magnussen avrebbe dovuto lasciare più spazio. Non solo ha danneggiato la sua vettura, ma ha fatto fuori anche la nostra e per fortuna Checo ne è uscito illeso, che è la cosa più importante. Abbiamo tanti dati da analizzare e faremo di tutto per essere pronti per il prossimo appuntamento in Canada”.