F1 | Stampa olandese certa: “Jordan ha usato il caso Horner per liberare Newey dalla Red Bull”

F1 Newey Red Bull- Eddie Jordan potrebbe aver utilizzato il caso Horner per liberare Adrian Newey dal contratto con Red Bull, parola di Jack Plooij.

Secondo il giornalista olandese, le conoscenze del progettista inglese sull’inchiesta che ha coinvolto il Team Principal della Red Bull lo scorso inverno, relative ad un caso di comportamento inappropriato di quest’ultimo verso una dipendente, sarebbero state sfruttate dall’inglese per liberare Newey dall’accordo con la scuderia Campione del mondo senza un periodo di “gardening” lungo.

Newey fuori dalla Red Bull già ad inizio 2025

Una mossa astuta di Jordan, amico e Manager dell’ingegnere capace di ottenere 25 titoli mondiali tra Piloti (13) e Costruttori (12), che potrebbe consentire all’ex capo progettista della Red Bull di sposare un nuovo progetto in Formula 1 già a partire dalla metà del prossimo anno.

Il nativo di Strapford-upon-Avon, ricordiamo, ha già lasciato il reparto F1 della Red Bull e sta scontando il periodo di “giardinaggio” previsto dall’accordo d’uscita firmato con la scuderia campione del mondo solo qualche settimana fa. L’addio definitivo a quest’ultima avverrà invece solo a fine anno, quando verranno ultimati i lavori di sviluppo sull’hypercar RB17.

L’addio alla Red Bull secondo la stampa olandese

“Credo che sia un contratto preliminare. Non ancora quello definitivo, ovviamente, ma una dichiarazione d’intenti sicuro. Non escludo che Eddie Jordan abbia usato delle armi al limite per liberarlo dal contratto con Red Bull che portava scadenza 2025 senza un lungo periodo di gardening. Potrebbe aver utilizzato come leva il caso Horner. Della serie “Se non lo liberi, dirò questo” o robe di questo tipo. Jordan, spesso, opera al limite e talvolta anche oltre. E’ un scenario che possiamo escludere”.