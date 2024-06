F1 | Red Bull, dall’Inghilterra certi: “Tsunoda non è mai stata un’opzione per la line-up”

F1 Red Bull Tsunoda – Tramite un lungo approfondimento pubblicato sul sito della BBC, il giornalista inglese Andrew Benson ha svelato un pò di retroscena legati alla scelta del secondo pilota Red Bull per le stagioni 2025 e 2026, sottolineando come Yuki Tsunoda non sia mai stata una reale opzione per la compagine capitanata da Christian Horner. Nonostante la crescita mostrata tra la fine dello scorso anno e i primi round di questo campionato, il management non ha mai ritenuto il giapponese un profilo “affidabile” per la squadra “madre”, aspetto che sta portando quest’ultimo, già da diverse settimane, a valutare nuove soluzioni per il 2025 e il 2026.

Red Bull e la situazione di Tsunoda per il futuro

“Ormai è quasi certo che Tsunoda, in Red Bull, non viene valutato come una delle migliori opzioni ed è proprio per questo che il giapponese sta cercando delle alternative fuori dal mondo della scuderia Campione del Mondo. Anche se il suo posto in Racing Bulls, per la maggior parte, è merito di Honda e della partnership per la fornitura dei motori. Ironia della sorte questa stretta collaborazione con motorista nipponico non gli permetterà di garantirsi un sedile in Aston Martin per il 2026, visto che Fernando Alonso ha recentemente siglato un’estensione del contratto e il posto di Lance Stroll, per ovvi motivi, non è in discussione. Yuki sta guardando con attenzione le situazioni di Williams, Haas e Alpine, ovvero squadre che stanno valutando che tipo di scelte portare avanti per il futuro.