Red Bull | Horner: “Rinnovo Perez per garantire continuità e stabilità”

La Red Bull ha appena annunciato il rinnovo di Sergio Perez. Il messicano continuerà per altre due stagioni il suo rapporto con la squadra di Milton Keynes, e il suo contratto adesso è in scadenza nel 2026. Un prolungamento nel segno di continuità e stabilità, necessarie dopo un periodo molto complicato specialmente negli affari extra pista, ma anche in gara la sicurezza della competitività della RB20 è stata minata dalle ultime prestazioni sottotono. Christian Horner, team principal della squadra austriaca commenta così il rinnovo del natio di Guadalajara.

“Questo è il momento giusto per confermare la nostra line-up per il 2025 – ha detto Horner. Siamo contenti di continuare a lavorare insieme a Checo, perché continuità e stabilità sono importanti per il team, e sia lui che max rappresentano una partnership solida e che garantisce successo, e lo scorso anno abbiamo conquistato per la prima volta i primi due posti del mondiale piloti. Il suo inizio 2024 è stato ottimo con i secondi posti in Bahrain, Arabia Saudita e Giappone, e poi con il podio in Cina. Ultime gare difficili e la griglia si sta compattando, ma abbiamo fiducia in Perez e attendiamo con impazienza il suo ritorno di forma. Dobbiamo lavorare sodo per conservare i nostri titoli mondiali, ma siamo sicuri nella nostra formazione di piloti e nella squadra nel suo insieme, aspetto fondamentale per affrontare un campionato molto combattuto come questo”.