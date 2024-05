F1 | Aston Martin, Alonso: “E’ stato un weekend deludente”

Monaco – Gara difficile per Fernando Alonso, che ha cercato di giocare di strategia, ma senza successo. Lo spagnolo si ritrovato a dover montare la mescola media dopo la ripartenza, gomma poco adatta per arrivare fino al traguardo. Corre il primo stint in dodicesima posizione, prima cercando di attaccare il compagno di squadra Stroll; poi, cambia strategia, rallentando il gruppo alle sue spalle per consentire a Lance di rientrare ai box senza perdere la posizione. La mossa riesce, ma poco dopo Stroll torna ai box per una foratura e tutto è perduto. Alla fine Fernando taglia il traguardo in undicesima posizione, doppiato per ben due volte dal vincitore Leclerc.

“Siamo stati un po’ sfortunati all’inizio della gara. Abbiamo scelto la hard per la partenza, sperando di poter andare lungo col primo stint. Con la bandiera rossa tutti hanno smarcato la mescola, e così noi, ma abbiamo dovuto montare la media e arrivare alla fine era l’obiettivo. E’ stato difficile mantenere le gomme. ad un certo punto abbiamo provato una strategia diversa con Lance: una sosta per attaccare Gasly, in fondo eravamo fuori dai punti e con niente da perdere. Non ha funzionato, ma in generale è stato un weekend deludente. Dovremo migliorare per il Canada”.