F1 | Red Bull, Horner: “Pensavamo di poter stare davanti con Max”

Monaco – Qualifiche più complicate del previsto per Christian Horner e il suo team. Non accadeva da tempo: Max Verstappen non è riuscito a conquistare la top 3 in nessuna delle sessioni del weekend, qualifica compresa. Il tre volte campione del mondo si è spesso lamentato della vettura, scivolosa e poco performance tra le strade del principato. Come ha dichiarato lui stesso, Max ha fatto il possibile, ma la vettura era disastrosa: nel suo ultimo tentativo sfiora le barriere alla Santa Devota ed è così costretto ad abortire il giro, restando in sesta posizione. Qualifica molto più breve per Sergio Perez: il messicano non riesce a passare il taglio in Q1: partirà diciottesimo.

“Le Ferrari sono state molto veloci sin dall’inizio del weekend, Charles in particolare. Eravamo molto veloci nel primo sottri, ma poi al tornante alla Lowes e poi in curva cinque e dieci perdevamo troppo. Credevamo di poter tornare davanti con Max, ma la macchina non è mai stata al top durante il weekend – ha spiegato il team principal – abbiamo faticato a causa delle caratteristiche del circuito, ma penso ancora che avessimo una chance di recuperare un secondo o terzo posto, ma l’ultimo tentativo non è andato. siamo sesti. Sfortunato anche Checo: il traffico lo ha penalizzato, è rimasto bloccato e non è andato oltre il Q1. Impareremo la lezione, ma ora pensiamo a domani. Sarà complicato, a meno che non arrivi la Safety Car la gara è già determinata, ma lotteremo come sempre”.