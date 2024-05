F1 | Red Bull, Verstappen: “Che gara noiosa!”

Monaco – “A saperlo avrei portato un cuscino”: questo ha detto in radio Max Verstappen durante quella che lui stesso ha definito un gara “noiosa”. Qualcosa ci dice che se fosse stato lui davanti, al posto di Leclerc, sarebbe stata tutta un’altra storia. In entrambe le partenze l’olandese mantiene la sesta posizione, e così continua la sua gara: tiene il ritmo sulla media fino al cinquantaduesimo giro, quando Hamilton rientra ai box, aprendo il gap perché anche Max possa rientrare senza perdere la posizione. Per lo stint finale rimonta la hard e tenta di avvicinarsi a Russell, ma senza risultato. Per la prima volta da tempo immemore, Verstappen non figura tra i primi tre classificati di nessuna delle sessioni ufficiali: è la Monaco di Leclerc e stavolta è completamente rossa.

Verstappen: ” E’ stato un brutto weekend, ma almeno ora conosciamo i punti deboli della macchina”

“Ovviamente la cosa più importante è Checo: sono contento che stia bene dopo quell’incidente. La sua vettura ha riportato davvero tanti danni, una vera sfortuna, ma per fortuna lui sta bene. La bandiera rossa ha compromesso la nostra strategia, per cui tutti hanno provato a gestire fino alla fine e il pit-stop non ha cambiato le cose. Abbiamo dovuto rallentare molto per arrivare a fine gara e ho tentato di sorpassare George per due giri, ma era estremamente difficile. La guidabilità della vettura non era buona e non avevamo il passo in qualifica. E’ stata una gara davvero noiosa e non potevamo far molto. E’ stato un brutto weekend, ma almeno ora conosciamo i punti deboli della macchina, se riusciremo a risolverli torneremo ai nostri ritmi. E’ impossibile ripetere una stagione come quella dell’anno scorso, ma la nostra è una squadra forte, non ci allarmiamo: analizzeremo la gara e ripartiamo da qui”.