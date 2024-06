F1 | Red Bull, Horner: “Max è diventato sempre più forte dopo ogni giro in qualifica”

Qualifiche dai due volti in casa Red Bull. Verstappen ha ottenuto il miglior tempo del sabato, ma non partirà dalla pole position, essendo arrivato dopo Russell, il quale ha fermato il crono in 1:12.000, proprio come il tre volte campione del mondo olandese, per una prima fila inedita e che promette scintille in partenza. E’ andata invece malissimo a Perez, ancora una volta fuori in Q1, così come a Monaco, in preda a problemi su problemi con la sua RB20, ed è chiamato all’ennesima rimonta, cosa che onestamente, negli ultimi tempi, non gli è riuscita proprio benissimo.

“E’ stato deludente per Checo – ha ammesso Christian Horner, team principal della Red Bull. Il margine per entrare in Q2 era così ristretto, ma ha avuto difficoltà col grip al posteriore della vettura. Dobbiamo indagare sulle ragioni di questi problemi e dargli le migliori possibilità di rimontare, sappiamo che ne è capace. Su una pista in rapida evoluzione e dove tutti esaminavano con cura come usare le gomme, Max è diventato sempre più forte in qualifica e ha ottenuto il miglior tempo insieme a Russell, compiendo uno sforzo eccezionale dopo una giornata difficile come quella di ieri. La griglia di partenza ha un aspetto piuttosto emozionante”.