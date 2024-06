F1 | Bottas esclude un ritorno alla Mercedes

Valtteri Bottas ha ammesso che la chiave per il suo futuro è Carlos Sainz. Infatti, sembra quasi certo che il nuovo proprietario del team Audi non sia interessato a trattenere il finlandese e il suo compagno di squadra, Guanyu Zhou, per il 2025. Sainz, è la prima scelta di Audi per fare coppia con Nico Hulkenberg, anche se lo spagnolo è anche fortemente corteggiato dalla Williams.

“Dipende molto da quello che fa Sainz – ha dichiarato Bottas al quotidiano Iltalehti, in occasione di un evento di ciclismo gravel in Finlandia, durante il weekend- dopodiché, molti pezzi del mercato dei piloti andranno al loro posto. Questo è ciò che le squadre stanno aspettando, ed è per questo che non hanno preso alcuna decisione”.

Bottas insiste sul fatto che non è troppo stressato per il suo futuro in F1 ma riconosce di avere anche una sola opzione solida sul tavolo:

“Non posso dare informazioni più dettagliate, forse sì o forse no”

Bottas si aspetta che il GP di Spagna di questo fine settimana sia particolarmente impegnativo per i manager dei piloti:

“Probabilmente inizierà a prendere il via questa settimana, e allora avrò maggiori informazioni. Vedremo se ci sarà un cambio di indirizzo per me oppure no”.

Una cosa certa è che non ci sarà un ritorno alla Mercedes, anche se il finlandese ha ammesso di essere stato in contatto con il suo vecchio team principal, Toto Wolff.

“Abbiamo parlato, siamo in buoni rapporti ma un anno in Mercedes non ha molto senso per me”.

Quindi, per ora, il futuro di Bottas sulla griglia di partenza è molto incerto, spingendo alcuni a chiedersi se un passaggio a tempo pieno al ciclismo professionistico, possa essere un’alternativa valida:

“Non credo che abbiamo bisogno di pensarci quest’anno”, ha concluso.