F1 | Test invernali a Barcellona: i team dicono no

Negli ultimi anni, il Bahrain è stata la meta scelta per la pre-season, considerato il clima secco e caldo ed il fatto che lo stesso circuito di Sakhir ospita la gara di apertura della stagione. Il prossimo anno però tornerà ad essere Melbourne la gara inaugurale della stagione di Formula 1 e per questioni logistiche, il circuito di Barcellona sarebbe una destinazione migliore per i test.

“Solo tre squadre volevano andare a Barcellona -ha riferito il corrispondente di Auto Motor und Sport, Tobias Gruner, aggiungendo i team in questione erano Red Bull, Racing Bulls e Sauber.

Questi tre team hanno sostenuto che Barcellona non è solo migliore dal punto di vista logistico in termini di spedizione di nuove parti dalle fabbriche europee di F1, ma anche una destinazione significativamente più economica e sostenibile per il programma del 2025.

“La pista è anche più rappresentativa del Bahrain -aggiunge Gruner sostenendo la cifra che deve pagare ogni team per andare a Barcellona, si aggira intorno agli 800.000 euro.

Il voto ufficiale avrà luogo alla prossima riunione della F1 Commission. Pare inoltre che sarà aggiunto un secondo test invernale al programma pre-stagionale per il 2026, mentre i team si preparano per i nuovi regolamenti tecnici su auto e motori. Nonostante l’affronto dei test di Barcellona, il presidente del circuito Roger Torrent insiste sul fatto che rimane possibile che il Gran Premio possa rimanere oltre la scadenza del contratto nel 2026.

“L’arrivo di Madrid non ci mette ulteriore pressione -ha chiarito a Diario Sport- ovviamente, fino a quando non ci sarà qualcosa di firmato non lo annunceremo, ma siamo ottimisti”.