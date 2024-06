F1 | Horner: “Max è stato incredibile. Perez, fine settimana orribile!”

Ancora una volta la Red Bull deve raccontare due storie diverse. In Canada si celebra la vittoria numero 60 di Max Verstappen in Formula 1, autore di una gara strepitosa nonostante la RB20 non sia la solita macchina dominante. Probabilmente, nel complesso del weekend di Montreal, McLaren e anche Mercedes avevano qualcosa in più, ma il tre volte iridato è stato semplicemente il migliore, ha commesso meno errori di tutti e si è portato a casa un successo fondamentale specialmente in ottica mondiale costruttori considerando la debacle Ferrari. Malissimo Perez, nei guai per tutto il fine settimana concluso con un incidente in gara e che gli costerà anche tre posizioni di penalità sulla griglia di partenza di Barcellona per aver proseguito con l’ala posteriore danneggiata.

“In una gara come quella del Canada, con condizioni variabili laddove tante cose possono andare storte, abbiamo fatto le scelte giuste al momento giusto – ha detto Christian Horner, team principal della Red Bull. La McLaren era veloce con le intermedie a inizio gara, ma passare alle slick non è stato semplice. Era un momento cruciale, e una volta ceduta la posizione in pista, avevamo le gomme calde e potevamo spingere. Max è stato incredibile: in quelle condizioni guidi con i tuoi sensi, ma tutto deve funzionare all’unisono e il team si è comportato perfettamente in ogni aspetto. Si possono sbagliare tante cose in una giornata come questa, ma fortunatamente le abbiamo azzeccate. Weekend orribile, invece, per Checo, ma per fortuna la Ferrari non è arrivata a punti e siamo riusciti a mitigare il danno. Valuteremo la sua vettura una volta tornati in Europa e lui si lascerà alle spalle questo fine settimana. Conosciamo le sue capacità e tornerà a lottare a Barcellona”.