Red Bull | Horner spiega il problema avuto da Verstappen in Canada

Giornata molto complicata un po’ per tutti in Canada. Le prove libere sono state condizionate dal maltempo nella prima sessione, mentre al pomeriggio di Montreal, la variabile meteo è stata determinante, con spezzoni di PL2 da gomme slick, altre da intermedie. E’ andata ancora peggio però a Max Verstappen: il tre volte campione del mondo è stato costretto a parcheggiare ai box la sua Red Bull per un problema al sistema ERS, e per questo motivo la vettura è stata messa in sicurezza. Il team principal Christian Horner, raggiunto da Mara Sangiorgio di Sky subito dopo le libere, rassicura gli appassionati della squadra campione in carica, asserendo come la power unit fosse salva.

“Max ha avuto un problema al sistema di recupero dell’energia – ammette Horner. E’ un qualcosa che sarà cambiato per le sessioni di domani, non avevamo molto tempo per farlo oggi. Peccato aver perso questi giri, ma vedendo il meteo, nessuno ha ottenuto indicazioni importanti, quindi il lavoro non è compromesso. La power unit sta bene, è il sistema ERS che ha avuto il problema, quindi lo toglieremo dalla vettura, lo esamineremo così da capire quale sia la causa del guasto. La macchina si è ben comportata in quei pochi giri che abbiamo fatto, quindi non ci sono dati sufficienti, solo poche indicazioni. Ferrari e McLaren saranno veloci, forse anche Mercedes, non si sa mai: credo ci sarà tanta battaglia qui, i tempi sul giro sono sempre molto veloci, vedremo in gara”.