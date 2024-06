F1 | Ocon: “Il mio obiettivo è restare in Formula 1”

Dopo l’annuncio che lascerà il team Alpine a fine stagione, per Esteban Ocon si sono aperte le porte del team Haas. Il francese, presente alla 24 Ore di Le Mans, è stato sul vago, dichiarando che “In Formula 1 non si sa mai”. È probabile infatti che Ocon stia aspettato un’opzione migliore, soprattutto perché il capo della Mercedes Toto Wolff dirige la sua gestione personale. Ma Wolff ha dichiarato a Montreal che i “giovani piloti” sono il futuro della Mercedes, segno evidente che sarà Kimi Antonelli, a sostituire Lewis Hamilton.

“Non si sa mai cosa accadrà in Formula 1 -ha dichiarato il francese a Speed Week- ma non vedo l’ora di affrontare le sfide che mi attendono. Ho ancora 15 gare davanti a me in questa stagione, ed è importante fare un buon lavoro e arrivare alle gare motivato, come lo sono sempre stato, e godermi quello che faccio. Il mio obiettivo è la Formula 1, questo è chiaro”, ha concluso, negando un interessamento all’endurance.