F1 | Red Bull, Horner: “Continuiamo a sostenere Checo, deve lavorare sulla qualifica”

Christian Horner festeggia l’ennesima vittoria della Red Bull, ma sopratutto di Max Verstappen. E’ un connubio formidabile quello tra la squadra, e quel gioiello di tecnica che è la RB19, e il pilota olandese, che ormai corre in una categoria a parte, senza rivali. Oggi il dominio di Max è stato minato alla partenza da un carichissimo Lando Norris, che ha preso il comando della gara per i primi quattro giri, mentre il compagno di squadra Piastri ci ha provato alla Copse, per poi rimettersi alle spalle della Red Bull. Il regno di Max è stato ben presto ristabilito, seppur l’olandese non sembri così soddisfatto – “non sono riuscito ad aprire il gap che avrei voluto”, ha dichiarato a fine gara. E le sue dichiarazioni, nel corso del weekend, hanno fatto pensare a qualche frecciatina di troppo nei confronti di Sergio Perez, nuovamente escluso nel Q1. Il messicano è riuscito a rimontar fino alla sesta posizione, ed è chiaro l’appoggio del team principal nei suoi confronti, nonostante il momento negativo in cui Checo sembra essere intrappolato.

“Abbiamo visto durante gli anni, chi parte secondo parte bene su questa pista, lo abbiamo visto anche nel 2021. Dobbiamo capire cosa migliorare in partenza, ma Max ha mantenuto la calma e ha fatto un gran lavoro, superando Lando e cercando di aprire il gap. Ogni gara è diversa, ogni circuito vediamo un team che progredisce e sembra migliorare. Qui a Silverstone è stata la McLaren ad aver la meglio, e ci hanno spinto al limite, abbiamo dovuto concentrarci per vincere questa gara” ha detto il team principal.

“Credo che la gara di Perez sia stata fantastica, ha superato Sainz, ha fatto tanti bei sorpassi. Deve soltanto provare a qualificarsi meglio, noi continuiamo a sostenerlo e sono sicuro che migliorerà – ha confermato Horner – per noi c’è già tanto lavoro per l’anno prossimo, abbiamo poco tempo per la galleria del vento. Tutto il team però sta lavorando egregiamente e sarà interessante, nelle prossime gare, vedere come andranno le cose”.