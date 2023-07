F1 | Alfa Romeo, Zhou: “Conosceremo il nostro potenziale solo in qualifica”

Inizia in modo incerto il venerdì dell’Alfa Romeo, che nel corso delle sessioni di prove libere sembra ritrovare la retta via nella comprensione dei nuovi componenti. Il team di Hinwil, così come altri team in griglia, ha aggiornato il pacchetto della vettura e i due piloti Zhou Guanyu e Valtteri Bottas si sono concentrarti sull’analisi di ogni singolo pezzo. E’ stato il cinese ad avere la meglio in classifica, con l’undicesimo posto nelle FP2.

“Gli aggiornamenti sembrano funzionare come ci aspettavamo; ovviamente, è difficile fare delle predizioni basandosi sulle libere: sapremo dove siamo davvero solo quando inizierà la qualifica. Oggi ci siamo concentrati solo sui nuovi componenti e sui diversi set-up. Ho fatto leggermente fatica col bilanciamento, ma tutto sommato, credo che l’undicesima posizione sia un buon risultato. Affinando ogni singolo dettaglio, credo che potremo riuscire ad estrarre molto di più dalla vettura. Stanotte, il nostro lavoro si concentrerà sulla revisione dati, sperando di poter fare un passo in avanti domani”.

Resta leggermente più indietro Valtteri Bottas, sedicesimo nelle FP2. Il finlandese resta comunque fiducioso per il resto del weekend.

“Oggi, come la maggior parte dei venerdì, abbiamo imparato molto. Gli upgrade che abbiamo portato sembrano averci donato un po’ più di aderenza, ma non siamo gli unici ad avere degli aggiornamenti questo weekend e, ancora, sappiamo quanto vicini possano arrivare i nostri avversari. Ricordo che c’è ancora molto lavoro da fare per ottimizzare il pacchetto, per cercare di massimizzare le performance e fare la differenza. Domani, fondamentale sarà la qualifica, per piazzarci più avanti possibile in griglia e sperando di poter lottare per la zona punti”.