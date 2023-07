F1 | Aston Martin, Lance Stroll penalizzato dopo il contatto con Gasly

Lance Stroll termina la gara lontano dalla zona punti: in realtà il canadese taglia il traguardo in undicesima posizione, ma una penalità di cinque secondi lo relega in quattordicesima posizione sulla classifica finale. Stroll ha infatti ricevuto una penalità di cinque secondi a seguito di un contatto con Pierre Gasly: la Alpine e la Aston Martin hanno lottato a lungo per la posizione, fino a quando i due non si affiancano alla Club, con Stroll che allarga danneggiando la A523. Gasly è quindi costretto al ritiro e la direzione gara assegna i cinque secondi di penalità al canadese.

“Non era la nostra giornata. Come previsto, alcune caratteristiche di questo circuito non si adattano alla AMR23 ee abbiamo faticato col passo. In un paio di occasioni sono stato attaccato da Gasly e alla fine c’è stato il contatto; stasera controlleremo se ci sono danni anche alla mia vettura. E’ stato un weekend difficile, ma ora ci concentriamo sull’Ungheria, una pista che invece dovrebbe sposarsi bene con la nostra vettura, continueremo a spingere per un risultato migliore”.