F1 | AlphaTauri, Tsunoda: “Ci occorre tempo per comprendere il nuovo pacchetto”

Aggiornamenti in pista anche in casa AlphaTauri. La scuderia di Faenza testa, tra gli altri, un nuovo fondo, carrozzeria, ala posteriore e brake duct posteriore. Positivi i riscontri nella prima sessione di libere, sia per Yuki Tsunoda che per Nyck de Vries; a fine sessione, però, la squadra si concentra sulle diverse configurazioni di set-up, ancora non ottimale con il nuovo pacchetto.

“Abbiamo portato a Silverstone un elevato numero di componenti e ci occorre tempo per comprenderli – ha confermato Tsunoda, diciottesimo nelle FP2 – abbiamo sicuramente riscontrato dei miglioramenti e stasera analizzeremo i dati che abbiamo raccolto in questo venerdì. Domani è un giorno nuovo e sfrutteremo le PL3 per ottimizzare il nostro pacchetto in vista delle qualifiche”.

L’undicesima posizione nella prima sessione di libere lascia ben sperare Nyck de Vries, che nelle FP2 scala in diciannovesima. E’ anche vero che il team di Faenza non segna giri veloci, ma si è concentrata sui long run per ottimizzare il nuovo pacchetto.

Nelle prime libere le prestazioni erano discrete, ma in PL2 sono state più complicate. Con tutti gli aggiornamenti portati questo weekend, ci vuole tempo per capire il loro comportamento. Stasera analizzeremo tutti i dati per comprendere il più possibile e prepararci per le qualifiche di domani pomeriggio”.