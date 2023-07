F1 | Red Bull, Perez: “Momento difficile, ma sento il pieno sostegno della squadra”

Ancora una gara in rimonta per Sergio Perez: il messicano, quindicesimo al via, riesce a risalire fino alla sesta posizione. Alla quinta esclusione consecutiva dal Q3 – Perez si è classificato sedicesimo – era fondamentale per Checo tornare in zona punti, avvicinandosi quanto più possibile al podio. La rimonta del messicano comincia lenta, fino al 29 giro, quando rientra ai box montando la soft. Con la Safety Car risale fino all’ottava posizione, per poi lottare prima con Sainz e poi con Alonso, in un trenino di DRS che li vede coinvolti tutti. Alla fine è sesto, ancora troppo lontano dal podio, con annessi commenti e frecciatine da parte di un team che forse, dopo il quinto strike, comincia a perdere fiducia in Checo, che potrebbe costargli cara.

“Non credo che questo sia un momento negativo, credo che questa situazione, che vivo da un po’, non sia accettabile quando guidi per la Red Bull, ma accade anche altri piloti che guidano per Ferrari, o Mercedes o altro. Fa parte della nostra vita come piloti, ma è importante superare questi problemi – conclude Perez – alla fine conta la posizione finale, ad Abu Dhabi. Io sento un pieno sostegno da parte del team, nonostante le chiacchiere, sono sicuro che recupereremo insieme”.