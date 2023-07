F1 | McLaren, Piastri sfiora il podio a Silverstone: “Sono arrabbiato per il quarto posto”

Grandissima gara di Oscar Piastri, quarto a Silverstone, ma il podio è mancato davvero di un niente, dopo una prima parte saldamente in terza posizione e alle spalle di Verstappen e Norris. L’australiano ha pagato l’ingresso della Safety Car, e Hamilton è stato fortunato ad approfittarne e finire così davanti a lui. Un vero peccato per lui e per la McLaren, la quale può certamente esultare per il secondo posto di Norris e la competitività ritrovata, ma è chiaro che avere due piloti sul podio sarebbe stato ancora più gratificante. Oscar però è contento della prestazione, nonostante la delusione finale.

“Sono soddisfatto per la gara ma arrabbiato per il podio mancato – ha ammesso Piastri a Sky. Sono super contento per come siamo andati in questo weekend, eravamo in lotta per i primi tre posti ed è un risultato fantastico per tutta la squadra, ma fa male perdere il terzo posto per la Safety Car. Essere delusi del quarto posto, considerando quanto fatto finora è una bella sensazione e sono contentissimo per quanto potremo fare in futuro. Credo che saranno dei cambi di posizioni continui durante l’anno: Ferrari, Mercedes e Aston Martin sono state veloci in circuiti diversi, e noi non saremo forti in altre piste come oggi, però essere competitivi per due weekend di fila è entusiasmante: pensavamo che l’Austria potesse essere un’anomalia, qui invece siamo stati addirittura più veloci, quindi continuiamo a crescere e queste ultime due piste ci favoriscono nelle curve veloci, ma abbiamo fatto un grosso passo avanti in gara, eravamo i secondi dietro la Red Bull”.